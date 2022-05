Intercontinental Hua Hin Resort

Die grosse Poollandschaft mit Whirlpool, privaten Salas und Meerblick laden zu gemütlichen Stunden ein. Spa mit gros­sem Massageangebot sowie Tai-Chi und Yoga-Lektionen. Fitnesscenter, Kidsclub, Was­sersport am Strand. In der Nähe befinden sich 6 ­renommierte 18-Loch-Golf­plätze.

Direkt am kilometerlangen Sandstrand von Hua Hin, 3 km vom Stadtzentrum entfernt. Einkaufsläden, lokale Res­taurants sowie das elegante Shopping- und Unterhaltungs­zentrum «Blu­port Hua Hin» mit Boutiquen, Restaurants und Kinos befinden sich in unmittelbarer Nähe. Gratis Shuttle Bus ins Zentrum und zum «Vana Nava» Wasserpark inkl. Eintritt.

Lassen Sie sich in den vier Restaurants mit thailändischer, italienischer und internationaler Küche verwöhnen. Tagsüber stillt die Poolbar den Durst und den kleinen Hunger. Abends wartet die «Leela Bar» mit Live Jazz auf und von Donnerstag bis Sonntag erlebt man in der «Azure Bar» eine tolle Ambiance unter freiem Himmel.

Die Anlage besteht aus einem mehrstöckigen Hauptgebäude und zwei Nebengebäuden, welche die gepflegte und grosse Gartenanlage mit der Poollandschaft umgeben. Die luxuriös eingerichteten Zim­mer bieten Klima­anlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, DVD-Player, iPod-Dockingstation, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn, Bad und separate Dusche. Grosser Balkon mit Deckenventilator und Tagesbett.

Resort Classic: 45-50 m² grosse Zimmer im Hauptgebäude gelegen mit geräumigem Balkon. Bei den Zimmern in den unteren Etagen ist die Sicht eingeschränkt.

Premier & Club InterContinental Room: 55 m² grosse Zimmer in den beiden Nebengebäuden ­gelegen mit Balkon und herrlicher Sicht in den Garten, den Pool und teilweise aufs Meer.

Gäste der Club InterContinental Zimmer haben gratis Zu­tritt zur luxuriösen Club Lounge, wo neben dem Früh­stück auch Ge­tränke und Snacks tagsüber sowie ein klassischer «After­noon Tea» offeriert wird. Die abendlichen Cocktails und Canapés können Sie entweder in der Lounge oder in einer der Bars nahe am Strand geniessen. Weitere Club-Vorteile beinhalten: Persönlicher Butler Service, Reisegepäck Ein- und Auspackservice und Bügel­ser­vice (2 Stück/Tag, nicht kumulierbar).