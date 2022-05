Individuelles Inselhüpfen in Südthailand ab Ko Lanta

Entdecken Sie die faszinierende Inselwelt im Süden Thailands. Der Archipel vor Trang umfasst 50 nahe beieinander liegende Inseln, die sich durch ihren Charakter und ihre Vegetation unterscheiden, was jede von ihnen einzigartig macht. Geniessen Sie den Duft des Meeres und tauchen Sie ein in eine fantastische Welt über und unter Wasser! Ob schnorcheln, schwimmen, baden oder einfach nur relaxen am weissen Sandstrand – ­entscheiden Sie selbst, was Sie tun und lassen möchten.