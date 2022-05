Icon Bangkok

Freundliches Mittelklasshotel mit modernen Zimmer, attraktiven Lage und sehr an­sprechenden Preisen. Die 78 Zimmer sind in einem 6-stöckigen Gebäude untergebracht. Die 28 m² grossen, hübschen Superior Zim­mer verfügen über Klimaanlage, gratis Inter­netzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, Föhn. Bad mit Regen­dusche. Ein Restaurant mit Bar im Parterre sowie «Violet Bar» und Swimmingpool mit Liegen auf dem Dach. Fitnesscenter. Sehr zentral in ruhiger Seitenstrasse der bekannten Suk­hum­vit Road gelegen. Gratis Tuk-Tuk Service zur Sukhumvit Road, nahe der Skytrain-Station «Phloenchit». Zu Fuss erreichen Sie den Skytrain in knapp 10 Minuten.