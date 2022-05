Hyatt Regency Bali

Drei Swim­ming­pools (inkl. Kinderbereich), luxuriöses Spa, Sauna, Dampfbad und Fitness­center. Kin­der­club, Spiel­­­platz, Wassersportanbieter am Strand.

Direkt am Strand von Sanur. In Geh­distanz finden Sie viele Restaurants und Geschäfte. Flughafentransfer 30-45 Minuten.

Das «Omang Omang» mit offener Küche bietet indonesische und internationale Gerichte sowie Meeres­früchte-­Speziali­täten an. Strandrestaurant mit Holz­ofen­­pizza, Pasta und Cocktails. «Piano Lounge» mit abendlicher Unter­haltung.

Die 363 Zimmer sind in drei Gebäuden mit jeweils vier Stockwerken unter­gebracht und in hellem Holz ausge­staltet. Sie verfügen über einen Balkon mit Tages­bett und Gartensicht, Bad/Dusche, Kli­ma­­anlage, Fernseher, Telefon, gratis Inter­net­­zugang, Minibar, Safe und Föhn.

Standard (140): 27-34 m², auf der 3. & 4. Etage

Deluxe (107): 34 m², mit Tagesbett, grösserem Balkon, Bad mit separater Badewanne, mehrheitlich auf der 2. Etage gelegen.

Premium (82): 39 m², im Parterre, mit separatem Wohnbereich, Bad mit separater Badewanne. In allen Zimmerkategorien können Sie den «Regency Club» mit diesen Annehm­lich­keiten dazubuchen: separates check-in/check-­out, Lounge mit Frühstück, tagsüber Kaffee und Tee und abends (17-19 Uhr) Snacks und Cock­tails.