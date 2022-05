Höhepunkte Malaysias mit Option "Belum Rainforest" ab Kuala Lumpur

Malaysia ist ein Land der Kontraste. Die multikulturelle Gesellschaft besteht zur Hauptsache aus Malaien, Chinesen und Indern, und lebt trotz grosser kul­tu­reller und religiöser Unterschiede in Frieden. Vielfalt herrscht in Malaysia in mehr als einer Hinsicht - in der Architektur beispielsweise ebenso wie in der Gastronomie und im Angebot an Freizeitaktivitäten. Berühmt ist das Land auch für seine Naturschönheiten: ­üppiger tropischer Dschungel, traumhafte Strände und eine unvergleichliche Tier- und Pflanzenwelt sorgen für unver­gessliche Ferienerlebnisse. Diese Tour führt Sie zu den Highlights des Landes und vermittelt Ihnen einen guten Eindruck von der Einzigartigkeit Malaysias.