Green Village Bali

Green Village ist eine lebendige Gemeinschaft von weltweit vernetzten Menschen, denen die Natur am Herzen liegt, ursprünglich von John Hardy konzipiert und entwickelt. Das an den terrassierten Hängen des Flusses Ayung in Bali gelegene Gelände beherbergt 13 einzigartige und nachhaltige Bambushäuser und -villen, die vom IBUKU - Architektenteam von Hand gebaut wurden.



Die meisterhaft geplante Anlage wurde so konzipiert, dass sie einem nachhaltigen und komfortablen Lebensstil gerecht wird; mit all dem Luxus, den die balinesische Natur zu bieten hat.