Gateway Hotel

Sehr zentral gelegen an der Hafenfront der Canton Road, mitten in Kowloons pulsierendem Einkaufs- und Unterhal­tungs­viertel. Das Hotel ist Teil von «Harbour City», Hong Kongs grösstes Shoppingcenter. Die MTR Station und die be­kann­te Nathan Road sind in wenigen Gehminuten erreichbar.

Das «Three on Canton» bietet eine Gour­met-­Auswahl an internationalen Gerichten an. Im angesagten «Be on Canton» können auf der Terrasse im Freien köstliche Snacks und Cocktails genossen werden.