Fusion Resort Phu Quoc

Beschreibung

Einleitung Grosser Pool direkt am Strand, fantastischer Spa-Bereich mit 26 Behandlungsräumen, Poolan­lage im Garten, Dampfbad, Sauna und ein Schön­heits­salon. Zwei Spa Anwendungen und Massagen sind bereits pro Tag und Person inkludiert. (Vorreservation empfehlenswert)Gut ausgestattetes Fit­ness­center, Yoga, Tai-Chi, Qi Gong und Medi­tation in Pavilion im Garten oder am Strand. Es stehen Ihnen gratis Fahrräder und Kajaks zur Erkundung der Um­ge­bung zur Verfügung. Tennis, Kids Club. Man kann vom Strand aus schnorcheln. Des Weiteren werden Tagesaus­flüge angeboten.

Lage Am Strand einer privaten Bucht, an einer Flussmün­dung gelegen. In der näheren Umgebung gibt es keine Res­taurants oder Geschäfte. Das touristische Zentrum liegt 9 km entfernt. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt cirka 40 Minuten.

Angebot Das Frühstück wird Ihnen zu jeder Zeit und an jedem beliebigen Ort serviert. So können Sie direkt am Strand, am Pool oder auch in Ihrer Villa zu Ihrer gewünschten Zeit frühstücken, ohne einen Aufpreis bezahlen zu müssen. Im «Pezcá» Seafood-Restaurant geniessen Sie den traum­­­­haften Sonnen­unter­gang und frische Meeresfrüchte an bester Lage mit Blick auf das Meer. Im Herzen des Resorts gelegen, befindet sich das «Secret Garden» Restaurant, mit einem Lounge- und Barbereich. Hier werden asiatische und internationale Gerichte serviert. Die «Soul Kitchen» Poolbar und «The Beach Bar» direkt am Strand bieten Snacks und kühle Drinks. Alle Mahlzeiten können zum selben Preis wie in den Restaurants in Ihre Villa bestellt werden.