Farmhouse Smiling Gecko - Sozialprojekt ab Phnom Penh

Phnom Penh - Farmhouse Smiling Gecko (M, A)

Nach einer 90-minütigen Fahrt erreichen Sie am Vormittag das Farmhouse. Im Rahmen einer Farmtour erhalten Sie einen vertieften Einblick in die Strukturen und die Arbeit des innovativen, ganzheitlichen Sozialprojektes und besuchen deren verschiedenen Cluster-Projekte sowie die Smiling Gecko Schule (ausser an Wochenenden, Feiertagen und Schulferien). Nach dem Mittagessen unternehmen Sie einen Ausflug mit anderen Teilnehmern zu einem lokalen Kloster, idyllisch auf einem Hügel gelegen, welches dann auch die Kulisse bildet für einen romantischen Sonnenuntergang.