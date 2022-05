Farmhouse Smiling Gecko - Sozialprojekt ab Phnom Penh

Nach einer 90-minütigen Fahrt erreichen Sie am Vormittag das Farmhouse. Im Rahmen einer Farmtour erhalten Sie einen vertieften Einblick in die Strukturen und die Arbeit des innovativen, ganzheitlichen Sozialprojektes und besuchen deren verschiedenen Cluster-Projekte sowie die Smiling Gecko Schule (ausser an Wochenenden, Feiertagen und Schulferien). Nach dem Mittagessen unternehmen Sie einen Ausflug mit anderen Teilnehmern zu einem lokalen Kloster, idyllisch auf einem Hügel gelegen, welches dann auch die Kulisse bildet für einen romantishcen Sonnenuntergang.

Farmhouse Smiling Gecko - Phnom Penh (F)

Früh morgens haben Sie die Möglichkeit zu beobachten, wie Gelegenheitsarbeiter auf offenen Lastwagen vom Land zu den Textilfabriken in den Aussenbezirken von Phnom Penh ge­bracht werden, wo sie unter sehr harten Bedingungen für sehr wenig Geld arbeiten und kaum ihren Lebensunterhalt ver­dienen. Dieses tägliche Spektakel ist eine traurige Erin­nerung daran, was hinter den billigen Produkten steckt, die wir aus Asien kaufen. Nach dem Besuch einer Dorfschule (ausser an Wochenenden, Feiertagen und Schulferien) kehren Sie zum Farmhouse zurück, wo Sie das Frühstück genies­sen. Der Rest des Tages steht zu Ihrer freien Verfügung. Erholen Sie sich am hübschen Swimmingpool oder gönnen Sie sich eine wohltuende Massage.