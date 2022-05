Elephant Hills & Rainforest Camp, Khao Sok Soft Adventure ab Phuket

1 . Tag Phuket/Khao Lak/Krabi/Ko Samui/Khanom/Surat Thani – Elephant Hills / Khao Sok National Park (M, A) Sie fahren ins Landesinnere in die Khao Sok Gegend zum komfortablen Elephant Hills Zeltcamp. Nach Ankunft steht ein feines Buffet für Sie bereit. Am Nachmittag entdecken Sie während einer Kanufahrt – Ihr Bootsführer übernimmt das Paddeln – die herrliche Landschaft des Nationalparks. Im Elefantenpark bereiten Sie eine Mahlzeit für einen Dickhäuter zu, füttern, waschen und schrubben ihn und erfahren viel Neues über diese faszinierenden Tiere. Sie schauen zu, wie der Elefant genussvoll ein Bad nimmt und sich wieder im Schlamm wälzt… Ein ganz besonderes Erlebnis, das Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird! Zurück im Camp können Sie sich im kleinen Swimmingpool abkühlen. Abends trifft man sich an der Jungle Bar zu einem Drink. Vor dem Abendessen werden Naturfilme, Tanz- oder Kochvorführungen geboten. Sie übernachten in Luxuszelten mit komfortablen Betten, Leselampen, Ventilator und Dusche mit Heisswasser, WC.

2 . Tag Khao Sok National Park – Cheow Larn Lake (F, M, A) Heute brauchen Sie zum Aufwachen keinen Wecker: Die Vögel in den nahen Bäumen werden Sie bestimmt wecken. Nach dem Frühstück geht es nach Cheow Larn und von dort aus mit einem Boot über den riesigen Stausee. Hier erwartet Sie eine aussergewöhnlich schöne Naturlandschaft mit steilen Berg­klippen, üppigem Regenwald und vielen Inseln, die verstreut im See liegen. Ankunft im Rainforest Camp. Sie wohnen auf dem See auf einem Floss in einem luxuriösen Zelt mit komfortablen Betten, Strom, und Badezimmer mit Heiss­wasser-Dusche, WC. Nach dem Mittagessen können Sie im See schwim­men und den Dschungel mit einem Kanu erkunden. Während einer Dschun­gel­wanderung erkunden Sie die exotischen Pflanzen und Bäume und beobachten Vögel und Affen in den Bäumen. Recht­zeitig zum Son­nen­untergang kehren Sie zurück ins Camp. Geniessen Sie dieses einzigartige Panorama.