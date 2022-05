El Nido Resorts Apulit Island

Beschreibung

Einleitung Entspannen Sie am ­wunderschönen Swimmingpool oder gönnen Sie sich eine Massage. Das Re­sort bietet ein vielfältiges Aus­flugs­programm: ent­decken Sie auf einem Tauchausflug in den vorgelagerten Riffen (gegen Ge-­bühr) oder beim Schnorcheln am Hausriff (gratis) unzählige tropische Fische und weitere Meeres­bewohner, unter­nehmen Sie Ausflüge zu den umliegenden Inseln und geniessen Sie spektakuläre Sonnenuntergänge. Einige Aus­flüge werden kos­ten­­los angeboten. Weitere Wasser­sport­mög­lich­keiten wie Wind­­surfen, Kajak und Hobie Cat segeln stehen Ihnen gratis zur Verfügung, zudem gibt es Bad­minton, Volley­ball, Billard, Dart und Tischtennis. Auf Wunsch wird bei Ankunft für jeden Gast ein individuelles Aktivitäten­programm ausgearbeitet.

Lage Das Resort befindet sich auf der gleichnamigen Privat­insel Apulit. Es gibt tägliche Direktflüge zwischen Manila und El Nido sowie zwischen Cebu und El Nido. Mehrmals pro Woche verkehren zudem Flüge zwischen Caticlan (Boracay) sowie Bohol-Panglao und El Nido. Aus Manila erreichen Sie El Nido per Flugzeug in 1 ¼ Stun­den, die Flugzeit ab Cebu und Bohol-Panglao beträgt rund 1 ¾ Stunden und ab Caticlan eine Stunde. Die Transferzeit per Bus vom Flugplatz El Nido auf Palawan nach Taytay beträgt ca. 1 ½ Stunden, die anschlies­sende Boots­fahrt zur Insel etwa eine Stunde.

Angebot Das «Clubhouse» Restaurant und zwei Bars sorgen für kulinarische Überraschungen. Auf Wunsch werden abends am Strand bei Kerzenlicht Grilladen serviert und tagsüber private Picknicks an einsamen Stränden in der Um­­gebung arrangiert.