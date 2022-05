Dusit Thani Laguna

Swimmingpool, Kinderpool, Spa, Ten­nis, diverse Wassersportmöglichkeiten und Fitnesscenter. Per Fahr­rad können Sie auf eigene Faust die Umgebung erkunden. Die Kleinsten vergnügen sich im Kinderclub des Hotels. Der schöne 18-Loch Golfplatz «Laguna Phuket» ist nur fünf Fahrminuten entfernt.

Direkt am Bang Tao Bucht gelegen. Lokale Res­tau­rants sowie die zahlreichen Restaurants der Nachbar­hotels in der Laguna Zone sorgen für Abwechslung. Transfer zum Flughafen oder zum Patong Strand ca. 30 Fahr­minuten.

4 Restaurants und 2 Bars verwöhnen Sie mit erfrischenden Getränken und kulinarischen Lecker­bissen aus der thailändischen, italienischen und der internationalen Küche. Auch frische Meeresspezialitäten werden serviert. Falls Sie mal etwas anderes ausprobieren möchten: Speisen Sie in einem der Nachbarhotels und lassen Sie die Mahl­zeiten Ihrer Zimmerrechnung belasten.

225 geschmackvoll eingerichtete Zim­mer und Suiten auf mehrere Gebäude verteilt, mit Klima­­anlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Mini­bar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und Bad.

Deluxe Lagoon View (48): 32 m² gross mit kleinem Balkon mit Sicht auf die Lagune.

Deluxe Sea View (24): 32 m² gross mit Balkon mit Garten- und Meersicht, teilweise durch Pflanzen eingeschränkt.

Deluxe Ocean Front (48): Gleich wie Deluxe Sea View, jedoch an bevorzugter Lage, näher am Meer, im Parterre und auf der ersten Etage gelegen.

Premier Ocean Front (42): gleich wie Deluxe Ocean Front, auf der obersten Etage gelegen mit traumhaftem Meerblick.

Dusit Club (28): 36 m² gross mit Sitzecke, hell möbliert, im Parterre gelegen mit Terrasse und voller Meersicht, Bad-zimmer mit Badewanne und separate Dusche.

Zu­gang zur Club Lounge, wo nachmittags ein «Afternoon Tea» und abends Drinks gratis serviert werden. Zimmerab­gabe am Abreisetag bis 16.00 Uhr (nach Verfügbarkeit)