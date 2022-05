Discovery Shores Boracay

An einem der schönsten Abschnitte des White Beach (Boat Station 1), welcher hier am nördlichen Ende ganz fein und hell ist. Mit dem hoteleigenen Speed­boot erreichen Sie Boracay aus Caticlan in zehnminütiger Über­fahrt. Vom Anlegeort auf Boracay erfolgt ein Auto­transfer zum Resort. Gesamte Anreise ab Flugplatz Caticlan rund 40 Minuten. Die Anreise vom Flug­hafen Kalibo dauert rund drei Stunden.

Im «Sands» Restaurant wird das Früh­stück und ganztags mediterrane und asiatische Küche serviert. Im trendigen «Indigo» Restaurant oder direkt am Strand geniessen Sie Ihr Abendessen. Italienische Speziali­täten stehen im «Forno Osteria» auf dem Menü. Tagsüber verwöhnen Sie die Ange­stellten mit aufmerksamem Service am Strand oder am Swim­mingpool und abends geniessen Sie Drinks mit Blick auf das Meer in der «360 Roof Lounge» oder an der «Sand Bar».