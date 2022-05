Dewa Phuket

Getrennt durch eine wenig befahrene Uferstrasse, ca. 200 m vom feinsandigen, flach­­­abfallenden Nai Yang Strand entfernt. Einige lokale Restaurants und Bars sind in der Nähe am Strand. Trotz der Nähe zum Flug­­hafen (ca. 5 Fahrmin.) gibt es kaum Flug­­lärm. Täglich gratis Shuttlebus nach Patong oder Phuket Stadt, ca. 50 Min. Fahrzeit.

Die 128 stilvoll eingerichteten Zimmer, Suiten und Pool Villen sind mit jeglichem Kom­fort ausgestattet.

Deluxe (56): 37-43 m² gross. Die Sicht­beton­wände und -böden kombiniert mit Holzele­men­ten verleihen den Zimmern einen frischen Look. Sie liegen im mittleren Teil der Anlage in neuen, mehrstöckigen Gebäu­den.

Dewa Suite (28) & Family Suite (17): Im hinteren Teil der Anlage in mehrstöckigen Ge­­bäu­den gelegen, die einen Pool umrahmen. Die 67 m² grossen Dewa Suiten verfügen über eine Küchen­ecke, Regen­dusche und grossen Balkon, während die Family Suiten 110-145 m² gross sind und über je 2 Schlaf- und Badezimmer, Küchen­ecke und grossen Balkon verfügen.

Pool Villa (19): 70-100 m² gross, mit privatem Pool und kleiner Grün­fläche. Bade­zimmer im Freien mit Bade­wanne und Regen­­dusche. Der Garten wird von einer Mauer um­geben, damit die volle Privats­phäre gewahrt wird.

Grand Pool Villa (9): Gleich wie Pool Villa, jedoch mit bis zu 130 m² etwas grösser.

Die Villen sind in der gepflegten Gartenanlage im vorderen Teil der Anlage, näher beim Strand, verteilt.