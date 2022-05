Das Mekong Delta - ab/bis Saigon

Saigon - Cai Be - Can Tho (M)

Frühmorgens Fahrt nach Cai Be. Eine Boots­fahrt an Bord eines traditionellen Bootes bringt Ihnen das Leben der Einheimischen am Fluss näher. Nachmittags unternehmen Sie eine genüssliche Fahrt mit dem Ruder­boot an Dörfer und Obstplantagen vorbei. Per Motorboot und Fahrzeug erreichen Sie Ihr Hotel.