Club Paradise Palawan

Entspannen Sie am 700 m langen, puderfeinen Sandstrand, am Swimmingpool und im Spa. Zu den Frei­zeit­­an­ge­boten gehören ein Tennis­platz, Tisch­ten­nis, Billard, Kajaks, schnorcheln sowie ein Tauch­center. Der beschilderte Insel­pfad lädt zu Er­-kun­dungen zu Fuss ein. Ausflüge zu anderen Inseln werden vom Resort organisiert. Beim Club­house und Res­taurant be­steht gratis Internet­zugang, nicht aber in den Zim­mern.