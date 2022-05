Myanmar Kurzreisen

Ihre Burma Reise führt Sie in ein Land, das fast wie aus der Zeit gefallen wirkt. Statt Stress, Millionenstädten und einem chaotischen Autoverkehr wie in vielen asiatischen Ländern erleben Sie hier freundliche Menschen, atemberaubende Landschaften und eindrucksvolle Sehenswürdigkeiten. In Myanmar, dem ehemaligen Burma, können Sie so das ursprüngliche Asien geniessen. Der Buddhismus prägte und prägt das Leben der Menschen dieses Landes, was sich in ihrer Ruhe und Ausgeglichenheit ebenso niederschlägt wie in der Vielzahl eindrucksvoller Klöster, Stupas und Pagoden. Die Organisation einer Reise in ein vom Massentourismus noch weitgehend verschont gebliebenes Land gibt man am besten in die Hände fachkundiger Experten. Unsere Myanmar Spezialisten unterbreiten Ihnen gerne einen Vorschlag für eine ganz auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmte Rundreise.