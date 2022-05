Battambang & Farmhouse Smiling Gecko ab Siem Reap

Siem Reap - Battambang (M, A)

Am Vormittag fahren Sie in knapp 3 Stunden nach Banteay Chhmar, einer der grössten und doch eher selten besuchten Tempelruinen Kambodschas. Im Laufe des Nachmittags erreichen Sie die Provinz­stadt Battambang mit ihren zahlreichen Gebäuden aus der Kolonialzeit. Geniessen Sie den Sonnen­unter­gang während eines Spazierganges am Ufer des Sangker Flusses entlang. Abendessen in einem lokalen Restaurant.