Baan Samui Resort

Grosszügiger Swim­mingpool mit Kinderbecken. Thai-Massagen am Strand. Kleine Bibliothek und Internet­ecke. Zahlreiche Wassersportarten werden von Drittanbietern am Strand angeboten.

An einem der besten Strandabschnitte der Cha­weng Beach gelegen. Umgeben von zahlreichen Restaurants und Bars. Die Fahrt zum Flug­hafen dauert ca. 30 Minuten.

Das «Moon Dance» Res­tau­rant und die «Pool Side» Bar befinden sich direkt am Meer und beim Pool. Im «Moon Walk Restaurant & Bar» am Eingang des Resorts an der Strasse treten oft Live-Bands auf.