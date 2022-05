Auf den Spuren des Opiums ab Chiang Mai

1 . Tag Chiang Mai - River Kok (M, A) Sie fahren im Minibus nordwärts in die Berge nahe der Grenze zu Myanmar. Geniessen Sie die Aussicht vom Tem­pel hoch über Thatorn. Sie besuchen Ban Lorcha, ein Dorf des Akha Stam­mes in dem die Akhas selbst Führungen organisieren und Ihnen Einzelheiten ihrer Traditionen erklären. Danach Bootsfahrt auf dem Kok Fluss zur My Dream Lodge, welche idyllisch direkt am Fluss liegt. Den Rest des Nachmittages verbringen Sie damit, die Umgebung und das nahegelegene Karen Dorf näher kennen zu ­lernen.

2 . Tag Kok River - Phu Chaisai (F, M) Heute erfahren Sie viel über das Leben der verschiedenen Berg­stammvölker im Norden Thailands. Ihr Reiseführer, der selbst aus einem Bergstammdorf stammt und deren Spra­chen spricht, wird Ihnen deren Alltagsleben, deren Tra­ditionen und Lebensweisen näher bringen. Sie beginnen mit einer gemächlichen Flossfahrt von Ihrem Hotel aus zu heissen Quellen. Nach einer cirka zweistündigen Wanderung durch den Dschungel erreichen Sie ein authentisches Berg­stamm­dorf der Lahus, wo Sie Ihr Picknick Mittagessen einnehmen. Ein gemütlicher, cirka einstündiger Spaziergang bringt Sie zu einem Wasserfall mit Bademöglichkeit. Bald erreichen Sie die geteerte Strasse, wo das Fahrzeug auf Sie wartet (das Gepäck wurde morgens bereits eingeladen). Die Fahrt führt Sie zum romantischen Phu Chaisai Mountain Resort. Dieses Natur­resort bietet eine traumhafte Aussicht auf die Berge und ist Ihr Zuhause für die nächsten zwei Nächte.

3 . Tag Doi Tung, Myanmar und das Goldene Dreieck (F, M) Ihr Tag beginnt mit einer Bergfahrt auf den Doi Tung, ehemals bekannt für Opiumanbau. Dank des unermüdlichen Einsatzes der Grossmutter des heutigen Königs, ist es gelungen, die hier ansässigen Bergstämme vom Opiumanbau abzubringen und Doi Tung als Musterbeispiel für Kaffee- und Blumenanbau zu etablieren. Sie besuchen die königliche Villa sowie die herrlichen Blumengärten. Fahrt über eine enge und steile Strasse, der Grenze zu Myanmar entlang nach Mae Sai, der nördlichste Punkt Thailands und Grenz­stadt. Zu Fuss überqueren Sie die Brücke und zugleich Grenze nach Tachileik (Myanmar) und können für kurze Zeit in die burmesische Welt eintauchen (Reisepass notwendig/bitte beachten Sie die Hinweis-Box). Danach führt die Fahrt an das berühmt-berüchtigte Goldene Dreieck, wo die Grenzen von Myanmar, Laos und Thailand beim Zusammenfluss von Ruak und Mekong aufeinandertreffen. Besuch des interessanten «House of Opium» Museums.