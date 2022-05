Aonang Villa

Nur durch eine kleine Uferstrasse (Fahr­verbot) vom Aonang Strand getrennt. Zahlreiche Restaurants, Bars und Geschäfte sind in unmittelbarer Nähe zum Resort.

Lokale und internationale Gerichte werden im «Kiang Le» Openair-Re­stau­rant serviert. Asiatische Spezialitäten gibt es im «White Elephant» Restaurant. Getränke, Snacks gibt es an beiden Pool-Bars und in der Lobby Lounge.

156 Zimmer mit Kli­ma­anlage, Telefon, gratis Internet­zu­gang, Fern­­seher, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und Bad/Dusche.

Superior (60): 37 m², mit Balkon im älteren Hotelflügel gelegen, nahe am Strand mit Garten- oder Meersicht.

Grand Superior (74): 44 m² grosse Zimmer in den oberen Etagen des neueren, ruhigeren Hotelflügels gelegen. Balkon mit Sicht auf die Poolanlage und den tropischen Garten und teilweise auch Meersicht.

Deluxe Garden (17): Parterre Zimmer im neueren Flügel mit Terrasse und Zugang in den Garten und den Pool.