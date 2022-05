Alila Seminyak & Studio at Alila Seminyak

240 moderne Zim­mer, aufgeteilt auf vier vierstöckige Gebäude. Alle sind ausgestattet mit Bad/Dusche, Kli­ma­­­­­an­lage, Fernseher, Telefon, gratis Inter­net­­­zu­gang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher.

Studio (64): 46 m² grosse Zimmer im dem Strand abgwandten Resortbereich an der beliebten Petitenget Strasse gelegen. Ohne Balkon/Terrasse.

Deluxe Studio (35): 46 m² gross, zusätzlich mit Terrasse/Balkon und Liegebett, in einem sepa­raten Block zwischen dem Haupt­teil des Resorts und der Petit­enget Strasse gelegen. Dieser Hoteltrakt ist durch eine Brücke mit dem Hauptteil verbunden.

Deluxe Suite (24): 72 m² gross, mit Wohn­bereich, Balkon und Blick in den Garten (keine Aussicht), im Hauptteil des Resorts in Strand­nähe.

Deluxe Ocean Suite (54): 60 m² gross mit Balkon und herrlicher Sicht auf das Meer.