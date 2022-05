W Dubai - The Palm

Die hypermoderne Anlage im ausgefallenen Stil, mit vielen geschwungenen Formen sowie natürlichen Elementen, liegt auf dem westlichen, äusseren Ring der Palm Jumeirah und bietet eine grosszügige Pool- und Gartenanlage mit mehreren Chill-out Pools und eingelassenen Liegen sowie Activity Pool, Strand, 6 Restaurants & Bars (Italalienische Küche vom berühmten Koch Massimo Bottura im "Torno Subito", japanisch/koreanisch im "Akira Back", "SoBe Rooftop Bar & Lounge" für mexikikanisch/kubanisch, innovative Gerichte und Snacks am "Wet Deck" und an der "Pool Bar" sowie Cocktails und kleine Snacks in der "W Lounge"), WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.