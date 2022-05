Abu Dhabi Reisen

Die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate besticht mit Moderne und Tradition. Luxus und Modernität sind in der Stadt deutlich zu erkennen. Während Ihrer Abu Dhabi Reise können Sie das alles hautnah erleben. Altertümliche Stadtteile gibt es ebenso wie moderne Wolkenkratzer zu sehen. Nicht zu vergessen sind die prächtigen Moscheen wie die Sheikh-Zayed-Moschee. In Abu Dhabi finden Sie zudem einige der schönsten Sandstrände der Welt vor. Von abenteuerlichen Wüstensafaris bis hin zu modernen Freizeitparks wird alles geboten. Übernachten Sie in leistbaren 6-Sterne-Hotels direkt am Strand oder in komfortablen Stadthotels. Unsere Spezialisten für die Vereinigten Arabischen Emirate stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.