The Ritz-Carlton, Dubai

Das Luxushotel der Ritz-Carlton-Gruppe direkt am Strand, ist eine gediegene Wohlfühloase mitten in einer der angesagtesten Gegenden Dubais. Die grosszügige Garten- und Poolanlage lädt zum Entspannen ein und die 9 verschiedenen F&B outlets bieten dem Feinschmecker und Geniesser alles nur Erdenkliche. Das WLAN ist kostenfrei für alle in der gesamten Hotel Anlage zugänglich.

Die klassisch eleganten Deluxe Zimmer (50 m2) sowie Oceanview Deluxe Zimmer (50 m2, auf den höheren Etagen) sind alle mit Balkon und zum Meer zugewandt. Die Zimmer sind alle ausgestatet mit separatem Sitzbereich, Marmorbad, Dusche, WC, Fön, TV, Minibar sowie Safe und Strandtasche. Die Club Deluxe Zimmer (50 m2, Garten- oder Meersicht) bieten zusätzlich den Zugang zur Club Level Lounge auf der 3. Etage unter anderem mit täglichem Frühstück, leichtes Mittagessen, Kaffee&Kuchen, Canapės und Süssigkeiten am späteren Abend, ebenso wie all inclusive Getränke von 12h bis 22h. Noch luxuriösere Zimmer Kategorien wie die One Bedroom Suiten (90 m2), One Bedroom Gulf Suiten (108 m2), Familien Suiten (158 m2), Presidential Suite (220 m2) und Royal Suiten (220 m2) werden ebenfalls angeboten.