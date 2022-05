The Ritz-Carlton Doha

Das Hotel liegt inmitten des prestigeträchtigen West Bay Lagoon Stadtteils, bietet eine wunderbare Sicht auf den Arabischen Golf, die West Bay Lagoon sowie die The Pearl. Das Hotel verfügt über Retail Shop, Coiffeur, 5 Restaurants (u.a. "The Lagoon" international, "Flamingos" Poolside-Restaurant, "STK" Steakhouse, "Sel & Miel" Franz. Brasserie), 1 Lobby Lounge mit Getränken und leichten Snacks, 1 B-Lounge (Buddha-Konzept, Eröffnung September 2019), Lagoona Shopping Mall (800 m vom Hotel entfernt) sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.