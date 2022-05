The Oberoi Beach Resort Al Zorah, UAE

Die eleganten, modernen und frischen Zimmer- und Suiten bieten viel natürliches Licht sowie Blick auf den Persischen Golf mit eigener Terrasse oder Balkon. Die Zimmerkategorien Premier with Private Garden (81 m2), Premier with Private Terrace (81 m2), Deluxe Suite with Private Garden (109 m2), Deluxe Suite with Private Terrace (109 m2), Premier Suite with Private Terrace (169 m2) sowie Kohinoor Suite with Private Terrace (346 m2 mit Terrasse, inkl. gratis Privattransfers ab/bis Dubai Airport sowie 1x 60minütige Paar-Massage pro Aufenthalt) sind mit der Oberoi Enhance Raumsteuerung/iPad interface, persönlichem Butler, elektrisch steuerbaren Vorhängen, TV, Safe, Tee- und Kaffeekocher sowie WiFi kostenfrei. Die noch grosszügigeren Premium 1-, 2- und 3-Bedroom Villen with Private Pool (210/262/339 m2 inklusive jeweils grosse Terrasse) mit eigenem Privatpool sowie die beiden Royal Suiten (346 m2) gehören ebenfalls zur Anlage.