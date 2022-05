The Chedi Muscat

Die Serai, Deluxe Zimmer, Deluxe Club Zimmer, Deluxe Club Terracce Zimmer sowie Chedi Club Suiten, Chedi Club Suiten Sea View (direkte Meersicht) und Chedi Club Villas (freistehende Chedi Club Suiten, mit 1-, 2,- und 4 Schlafzimmern), welche über einen zusätzlichen Wohnraum verfü­gen, befinden sich entweder im Serai Wing, Chedi Wing oder in ein-­ und zweistöckigen Gebäu­den, verteilt auf 8,5 Hektar grosse idyllische Gartenanlage. Das elegante Luxusho­tel ist eine gelungene Mischung aus omanischer Architektur und asiatischem Zen­-Stil. Den Gästen steht das exklusive «The Restaurant» mit verschiedenen offenen Küchen zur Verfü­gung sowie das «The Beach Restaurant». Daneben werden an allen drei Pools des Hotels kleinere Mahlzeiten in den gleichnamigen Pool Cabanas angeboten. «The Serai Pool», auch für Kin­der zugänglich, befindet sich in der Nähe des Hauptgebäudes, die anderen beiden Pools (einer davon 103 m lang) direkt am Strand mit herrlichem Blick auf den Omanischen Golf. «The Spa» (einer der grössten Spas in Muscat und Umgebung) spezialisiert auf orientalische und asiatische Rituale mit 13 Behandlungsräumen, Fitnessraum (ca. 700 m2), 2 Tennisplätze, kostenfreies WiFi sowie eine Boutique gehören ebenfalls zum Angebot.