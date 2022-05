Spektakuläres Musandam ab Dubai

Musandam/Jebel Harim

Am Morgen werden Sie in Ihrem Hotel abgeholt und fahren entlang dem Persischen Golf nach Ras al Khaimah. Kurzer Aufenthalt an der Grenze. Fortsetzung der Fahrt nach Khasab, dem Hauptort von Musandam. Nachmittags Ausflug in die Berge. Gegen Abend Rückfahrt nach Khasab. Übernachtung im Hotel in Khasab.