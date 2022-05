Six Senses Hideaway Zighy Bay

Bereits die Anreise kann zum Erlebnis werden: Per Fahrzeug über die Bergkette, per Boot (20 Minuten) von Dibba aus oder per Gleitschirm-­Tandem­sprung von der Bergkette her direkt ins Resort! Das Resort verfügt über Villen, alle mit eigenem Pool und bietet drei Restaurants (unter anderem hoch oben auf der Bergkette mit Sicht über die Bucht), Bar, Weinkeller mit Degustationen, Poolanlage mit kleinem Restaurant tagsüber, Bibliothek, Business-­Center, Fitnessraum und einen kleinen Souk mit lokalen, handgefertig­ten Waren. Die Anlage wurde nur aus lokalen Materialien gebaut und fügt sich übergangs­los in die umliegende Berglandschaft ein. Ebenfalls bietet das Resort 3-tägige Musandam-Kreuzfahrten ab/bis Zighy Bay mit der eigenen, edlen Dhow "Dhahab" an, unter anderem eine perfekte Kombination mit einem Aufenthalt im Resort selbst.