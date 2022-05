Sharjah & Hatta einmal anders ab Dubai

Sie übernehmen am Flughafen Dubai Ihr Auto und fahren ins nahe gelegene Sharjah. Übernachtung in Sharjah.

Heute Vormittag steht eine geführte Halbtagestour Sharjah auf dem Programm. Der Nachmittag steht Ihnen für weitere Besichtigungen oder Erholung im Hotel zur freien Verfügung. Übernachtung in Sharjah.

Sharjah/Hatta

Nach dem Auschecken fahren Sie in Richtung Ostküste, bis Sie Die spektakuläre, ursprüngliche Bergregion um Hatta erreichen. Das Auto parkieren Sie in Hatta selbst und werden von dort mit dem Geländefahrzeug zu Ihrer Glamping-Location gebracht. Übernachtung in Hatta.