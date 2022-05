Shangri-La Al Husn Resort & Spa

Das Luxushotel der Extraklasse, dessen Namen "Das Schloss" bedeutet, liegt erhöht auf einer Klippe mit wunderschöner Aussicht auf die exklusive kleine Badebucht und den Golf von Oman. Das Design des exklusiven Hauses ist eine Fusion aus maurischer Architektur, beinflusst durch die portugiesiche Geschichte des Sultanats, sowie einer typischen omanischen Festung, nur umgeben vom Infinity Pool sowie Palmen. Zum Angebot gehören 5 Restaurants und Lounges ("Sultanah" mediterran, "Shahrazad" arabisch/omanisch, "Al Muheet Pool Bar & Restaurant" leichte Speisen, "Mahhara Beach" Cookout & BBQ, "Courtyard" Cocktails & Canapés,) und dazu diverse weitere Restaurants und Bars der Schwesterhotels Al Bandar und Al Waha, Private-Dining "Dine by Design", eigenes Fitness-­Center, Afternoon Tea und Pre-­Dinner Cocktail jeden Abend, Bose Soundsystem, Frühstück im Zimmer ohne Aufpreis, Beach Kit, Minibar inklusive (Softdrinks und Bier), Boutiquen, Amphi­-Theater, Spa, Konferenzräume, Eco-Zentrum (verschiedene Informationen und Aktivitäten rund ums Thema Meeresschildkröten), Schönheits­salon, Coiffeursalon, WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen sowie täglich Shuttlebus nach Muscat zum Souk und zur Mall. Kinder im Al Husn sind erst ab 16 Jahre erlaubt, Pool- sowie Strandbereich sind erst für Kinder/Jugendliche ab 16 Jahre zugänglich. Zudem müssen Kinder jederzeit in Begleitung Ihrer Eltern sein. Grundsätzlich empfehlen wir daher für Familien mit Kindern bis 16 Jahre die Hotels Al Waha oder Al Bandar, welche direkt nebenan liegen.

Boutique Spa "Hareer Spa by l'Occitane" nur für Gäste des Al Husn. Zudem grosser "CHI – the Spa at Shangri­-La" mit 12 Massage­villen für verschiedenste Massagen, Gesichts-­ und Körperbehandlungen, Sauna (im Fitness-Center), Dampfbad und Jacuzzi (in Verbindung mit gebuchter Spa-­Behandlung).