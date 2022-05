TELL ONLY YOUR BEST FRIENDS: Das erfrischende, hippe, trendige und stylische "Nikki Beach Resort & Spa" mit seinem eigenen, weltberühmten "Nikki Beach Club", auf der mit dem Festland verbundenen Insel Pearl Jumeira gelegen, öffnete seine Pforten im Herbst 2016. Das Resort liegt in einer schönen Gartenanlage und bietet 2 Swimmingspools, 400 m Privatstrand, insgesamt 5 Restaurants, Cafés und Bars, täglich gratis Shuttle-Service zum City Walk Dubai und WiFi kostenfrei in öffentl. Bereichen.