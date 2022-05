Mysk Kingfisher Retreat

Das Retreat liegt auf einer Halbinsel, welche zu einem Naturreservat gehört, und wird per Bootstransfer (ca. 3-4 min.) und Buggy (ca. 1-2 min.) vom Fischerort Kalba aus erreicht. Die Anlage ist perfekt in die wilde Natur eingebettet und bietet 1 Restaurant ("Al Qurm", Frühstück Buffet, Mittag- und Abendessen à la carte) mit Innen- und Aussenbereich, kilometerlanger Strand, Lobby Lounge mit grosszügigem Aussenbereich, Aktivitäten- und Ausflugsprogramm, Spa sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.