Manzil by Vida

Hier treffen sich arabisches Design und modernes Lebensgefühl – und dies mitten im neuen, angesagten Stadtviertel «Downtown» mit dem Wahrzeichen Burj Khalifa. Das Gebäude in traditioneller arabischer Architektur verfügt über 197 Zimmer, davon 8 Suiten, Loungebereich in der Hotellobby, Outdoor-Pool mit Sonnenterrasse, 3 Restaurants, 2 Cafés, Fitness-Center und Business-Center. WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.