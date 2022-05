Mandarin Oriental Jumeira Dubai

Das Hotel, vom Star-Indoor-Designer Jeffrey Wilkes eingerichtet, kommt im hellen, einladenen Stil, gepaart mit vielen Naturelementen, daher und bietet atemberaubende Aussichten auf die Skyline von Downtown Dubai sowie freie Sicht auf den Persischen Golf. Zum Angebot des Hauses gehören 6 Restaurants und Lounges (u.a. port., jap., int./Brasserie-Style, Cake Shop), 1 Swimmingpool, 1 Infinity Pool auf der obersten Etage (Adults only), Strand (zwischen Hotel und Strand liegt der Jogging-Track) sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen. Desweiteren ist "La Mer" (Outdoor Food, Shopping- und Entertainment-Meile) nur 10 Minuten zu Fuss entfernt und Dubai Mall/Burj Khalifa in 10 Taximinuten ebenfalls sehr einfach erreichbar.