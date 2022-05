Jordanien Kulturreisen

Jordanien Aktivreise – Wandern & Kultur

Jordanien ist nicht nur ein Eldorado für Kulturinteressierte, sondern auch für Wanderfreunde. Jordanien Reisen bieten die perfekte Mischung aus wunderschönen Wanderungen und kulturellen Highlights. Unweit der weltberühmten antiken Stadt Petra können Sie im sehenswerten Dana Reservat durch eindrucksvolle Wüstenlandschaften nach Little Petra (Siq el-Barid) wandern. Ein wahres Wanderparadies ist die Wüste Wadi Rum (UNESCO-Weltnaturerbe) nahe Aqaba. Hier können Sie eine Wanderung oder einen Ausritt auf dem Kamel zu den Beduinen machen. Ein weiteres besonderes Erlebnis ist eine Ballonfahrt über den Wadi Rum. Sie übernachten und essen in einem komfortablen Zeltcamp. Ein gelungener Abschluss Ihrer Jordanien Ferien sollte ein entspannter Badeaufenthalt am Meer sein. In Aqaba am Roten Meer können Sie zudem fantastische Tauchgänge in die schillernde Unterwasserwelt im Golf von Aqaba unternehmen.