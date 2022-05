Hotel Revier Dubai

Die My Pad Zimmer (25 m2) sind ausgestattet mit einem King-Size Bett oder zwei separaten Twin-Betten (oder Kat. My Pad + mit Möglichkeit eines Zustellbetts) und die Fam Pad Zimmer (50 m2) bestehen aus 2 My Pad Zimmern mit Verbindungstüre und sind modern ausgestattet mit Badezimmer mti erfrischender Regendusche, Tee- und Kaffeekocher, Safe, smart TV sowie WiFi kostenfrei. Desweiteren bietet das Haus die noch grosszügigeren Suite-Kategorien Revier Suite (50 m2) und XL Revier Suite (75 m2) an.