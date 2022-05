Dusit Doha Hotel

Das 2019 eröffnete Hotel bietet eine sehr moderne und elegante Einrichtung. Die Zimmer sind sehr grosszügig gestaltet und verfügen über modernsten Komfort. Neben dem schönen Spa verfügt das Hotel auch über ein Fitness-Center, einen Pool sowie einen Kinderpool.



Das Hauptrestaurant bietet eine grosse Auswahl an internationaler Küche. Zusätzlich kann man sich in den 3 à la carte Restaurants (Französisches Restaurant, Thailändisches Restaurant, Steakhouse) verpflegen lassen. Die Rooftop Lounge bietet eine einmalige Aussicht über die Stadt und ist der perfekte Ort für einen Aperitif. In der Dusit Club Lounge werden für Gäste der Dusit Club Zimmer und Suiten täglich ab 12:00 Uhr Erfrischungen und kleine Snacks serviert. Die Bar The House bietet nebst einer breiten Auswahl an Getränken auch leichte Gerichte.