Alila Jabal Akhdar

Das 5*-Resort liegt auf über 2000 m.ü.M. auf dem Hochplateau Jebel Akhdar, was auf arabisch «grüner Berg» bedeutet, welches zum Hajar-Gebirge gehört. Inmitten der wunderschönen, dramatischen Berglandschaft bringt das 5*-Haus Luxus und Natur perfekt in Einklang und bietet 1 Restaurant mit internationalen Spezialitäten, 1 Lounge mit Getränken und Snacks, Outdoor Infinity Pool (beheizt), Indoor Plunge Pool, Fitness-Center, Bibliothek, 24h in-room dining service, Leisure Concierge Service unter anderem für Aktivitäten und Kurse sowie WiFi kostenfrei in öffentliche Bereichen.