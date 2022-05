Tordrillo Mountain Lodge Standard ab Anchorage

Nach Ihrer Ankunft stehen als erstes die Einreiseformalitäten an. Bitte geben Sie die Einreiseformulare ab, welche Sie während Ihrem Flug erhalten haben. Anschliessend nehmen Sie das Reisegepäck in Empfang und begeben sich durch die Zollkontrolle. In der Arrivalhall werden Sie von den Mitarbeitern von Tordrillo Mountain Lodge (TML) vor Ort erwartet und zum Captain Cook hotel gefahren, wo Sie ihre erste Nacht in Alaska verbringen. Die Fahrt dauert ungefähr 10 Minuten.

Transfer Captain Cook Hotel - Tordrillo Mountain Lodge

Pünktlich um 08:30 Uhr wird ein Concierge vom Hotel Ihr Gepäck vom Zimmer

abholen und zum Lake Hood transportieren. Das Handgepäck können Sie auf

Wunsch bei sich behalten.





Der Transfer vom Hotel zum Lake Hood Airfield erfolgt um 09:00 Uhr. Jenna und

Kim, die TML-Greeters erwarten Sie an der Hotelreception für den Transfer. Nach

Ankunft in der Lodge (ca. 10:00 Uhr) wird ein Frühstück serviert. Sie können jedoch

im Captain Cook noch einen Snack einnehmen.

Nach Ankunft beim Lake Hood Airfield wird Ihr Gepäck in die sogenannten

"Beaver"-Flugzeuge verladen. Anschliessend folgt der spektakuläre Flugtransfer

(ca. 45 Minuten) zur Tordrillo Mountain Lodge.





Sollten Sie die beiden Vertreterinnen von TML nicht finden, erreichen Sie diese unter:

Jenna's cell: +1-907-278-1180

Kim's cell: +1- 907-793-7181



Nach Ankunft in der Lodge wird Ihr Gepäck in Ihr Zimmer gebracht. Anschliessend folgt die Begrüssung des Teams sowie werden Sie über die anstehende Heliskiing-Woche in Alaska informiert. Kurz darauf versammeln sich die Gruppen draussen für das "Safety Briefing". Hier erfahren Sie mehr über das Verhalten rund um sowie im Helikopter. Auch lernen Sie mit dem Lawinensuchgerät, der Sonde und der Schaufel umzugehen. Danach heisst es "auf zum Heliskiing"!