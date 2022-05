Silver Wind, Rauhe russische Arktis und die Weiten Alaskas ab Nome

Willkommen an einem der entlegensten Reiseziele der Welt – dem äussersten Norden Russlands. Dieses Abenteuer entführt Sie in eine Welt fernab der ausgetretenen Pfade. Die ebenso raue wie atemberaubende Schönheit der Region ist erstaunlich – Küsten, die stark von ihren Ozeanen geformt sind, bilden die natürlichen Grenzen einer Region, in der sich das Leben trotz aller Widrigkeiten durchgesetzt hat.