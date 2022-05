Zanzibar Retreat Hotel

Das Retreat liegt direkt am weissen, langen Strand inmitten eines tropischen Gartens. Auf den Liegestühlen am Strand oder am grossen, einladenden Pool lässt es sich herrlich entspannen. Das Restaurant mit seiner überdachten Veranda und Blick aufs Meer bietet eine Küche aus europäischen und lokalen Einflüssen. Gleich daneben befindet sich die Bar, wo zusätzlich gemütliche Sofas für die Gäste bereitstehen. Das Hotel ist sehr nachhaltig und arbeitet eng mit den Dorfbewohnern zusammen.