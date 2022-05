Xaranna Okavango Delta Camp

Im südwestlichen Teil des Deltas in einer privaten Wildkonzession von 272'000 Hektar liegt das Xaranna Camp. Die Region bietet zahlreiche Wasserstrassen, Lagunen, Buschland, palmenbewachsene Savannen und ist Lebensraum

Das Camp bieten einen grosszügigen Aufenthaltsbereich und verfügen über eine gemütliche Sitzecke von wo aus die Gäste eine unvergleichliche Aussicht auf das Delta und die Natur geniessen können. Das höher gelegene Esszimmer mit seinen schattigen Terrassen geht in eine Boma unter freiem Himmel über, wo exotische Dinners bei Kerzenschein unter dem Sternenzelt gereicht werden. Der gut ausgestattete Safari- Shop hat in seinem Angebot Outdoor-Kleidung, afrikanisches Kunsthandwerk und Schmuck. Wireless-Internet ist im Hauptgebäude verfügbar. Zu den Aktivitäten gehören abwechslungsreiche Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, interessante Bootstouren, entspannende Mokorofahrten und aufregende Buschwanderungen. Vogelliebhaber kommen in dieser Region ebenfalls auf ihre Kosten.