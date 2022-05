Wolwedans Dunes Lodge ****

Inmitten des NamibRand Naturreservats liegen in unberührter Natur und vor einer Kulisse unvergleichlicher Schönheit die CO2-neutralen Öko-Unterkünfte der Wolwedans-Collection. Allgemeines Markenzeichen der Camps sind der freundliche und persönliche Service eines engagierten Teams von Menschen aus der Region, welche die Sorge für die Gäste mit der Umsicht für die Natur verbinden.



Den Gast erwartet exklusives, naturnahes Wohnen und eine einmalige Landschaft. Wolwedans ist ein Platz zum Ankommen und Verweilen. Hier wird eine ebenso ehrliche wie bodenständige Naturerfahrung geboten. Wolwedans ist ein Ort für aufgeschlossene Naturliebhaber, für Individualisten, die einzigartige Wüstenerlebnisse abseits ausgetrampelter Pfade suchen. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten auf Wolwedans steht die malerische Natur. Die Wüste in ihrer unbeschreiblichen Schönheit und eindrucksvollen Vielfalt wird auf den von exzellenten Führern angeleiteten Beobachtungsfahrten erkundet. Die Tierwelt im Reservat ist artenreich: neben vielen anderen Tieren gibt es hier Hartmann Bergzebras, Springböcke, Oryx Antilopen, Giraffen, Kudus, Wildkatzen, Tüpfelhyänen und sogar scheue Leoparden.



Das NamibRand Naturreservat, in welchem sich Wolwedans befindet, wurde von der „International Dark-Sky Association" für seinen eindrucksvollen Sternenhimmel ausgezeichnet.



Wolwedans wurde im Jahr 2011 von der Jochen- Zeitz-Stiftung „The Long Run" zum Global Ecosphere Retreat (GER) erklärt. Dies ist eine Anerkennung des stetigen Bemühens von Wolwedans, nachhaltigen Tourismus im Sinne der „4 C's" zu betreiben: Conservation, Community, Culture and Commerce.



Sämtliche Umweltaspekte inklusive Abwasserreinigung und Abfallentsorgung werden nach ökologischen Grundsätzen gehandhabt. Mindestens 50 Prozent der Nahrungsmittel werden vor Ort auf der eigenen Farm nach dem strengen Green Label selbst produziert.



Die Lodge besitzt und betreibt ihre eigene Hotelfachschule in Windhoek (Namibian Institute of Culinary Education), wo lokale Nachwuchskräfte ausgebildet werden. Der Schule angeschlossen ist das erstklassige Restaurant NICE, wo die Schüler ihr erworbenes Wissen in die Praxis umsetzen können.