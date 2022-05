Wild & Luxuriös: Best of Botswana 2022 ab Maun

1 . Tag Reise über Nacht Über Nacht fliegen Sie nach Maun, wo Sie am nächsten Tag ankommen.

2 . Tag Maun Sie werden am Flughafen in Maun abgeholt. Ankommen, Durchatmen, Entspannen. Wir bringen Sie in die Royal Tree Lodge, wo Sie sich zuerst von den Strapazen der Reise erholen und nachts zum ersten Mal den Geräuschen Afrikas lauschen können.

3 . Tag Gweta Nur zwei Autostunden von Maun entfernt, werden Sie den faszinierenden Planet Baobab entdecken... Dies ist die Baobab-Hauptstadt der Welt, wo das Durchschnittsalter jedes Baumes mehr als 4000 Jahre beträgt und die grenzenlose Mondlandschaft der Makgadikgadi-Salzpfannen die Grösse der Schweiz hat. Sie übernachten in einfachen, Bakalanga-Hütten; können im grössten Pool der Kalahari schwimmen; die beste panafrikanische Küche essen und natürlich mit Jägern und Vagabunden, Reisenden und Einheimischen in der coolsten Bar Afrikas etwas Kaltes trinken.

4 . Tag Ntwetwe Pan Übernachtung Die heutige Fahrt führt Sie tief in die Ntwetwe-Pfanne, die grössere der beiden Makgadikgadi-Pfannen, eine riesige Fläche aus glitzerndem Salz, die sich so weit erstreckt, wie das Auge sehen kann - und noch ein bisschen weiter! Auch hier gibt es Leben - vielleicht sehen Sie einige der einzigartig angepassten Tiere der Wüste. Und dann sind da noch die ansässigen "Kalahari-Katzen" von Ntwetwe - die Erdmännchen. Durch jahrelange Forschung halb an die menschliche Anwesenheit gewöhnt, werden Sie den frechen Kreaturen näherkommen, als Sie vielleicht denken! Sie sind nicht zahm - nur an unsere nicht bedrohliche Anwesenheit gewöhnt. Die letzte Strecke legen Sie auf Quad Bikes zurück und schlafen unter dem afrikanischen Sternenhimmel auf den Pfannen selbst!

5-6 . Tag Boteti River Nach einer unvergesslichen Nacht unter dem afrikanischen Sternenhimmel kehren Sie zum Brunch ins Camp Planet Baobab zurück. Danach Transfer zur Meno A Kwena Lodge, wo Sie einen kurzen Game Drive am Nachmittag machen werden. Wenn Sie Glück haben, können Sie die Migration der Zebras vom Camp Pool aus beobachten... Am nächsten Tag brechen Sie frühmorgens zu einem Tagesausflug Richtung Makgadikgadi Nationalpark auf.

7-9 . Tag Moremi Game Reserve Sie verlassen Meno und fahren über Maun nach Xakanaxa zu einem privaten Zeltplatz. Xakanaxa liegt in den östlichen Gewässern des Okavango-Deltas, wird vom Moremi Wildreservat umschlossen und bietet einige der besten Wildbeobachtungen in Afrika. Am 7. und 8. Tag unternehmen Sie Ausflüge zu den Ufern des Okavango-Flusses, erkunden die Landschaft per Bootsfahrt oder gehen auf Pirschfahrt.

10-12 . Tag Khwai Area Heute fahren Sie gemütlich zu einem weiteren privaten Zeltplatz im Khwai River Gebiet des Moremi Wildreservats. Die Vielfalt der Tiere in dieser Region ist wirklich erstaunlich. Moremi wurde 1964 zum Schutzgebiet erklärt – seither gilt der Moremi Nationalpark zu Recht als eines der besten Wildbeobachtungsgebiete der Welt. Sie erkunden die Gegend auf Pirschfahrten.

13 . Tag Khwai Private Reserve Jackal & Hide befindet sich im Khwai Private Reserve, einem 200.000 Hektar grossen Gebiet unberührter Wildnis in der Region des Greater Okavango Delta. Das Reservat grenzt im Süden an Moremi, im Norden an Savuti und im Osten an das Khwai Community Reserve - mit anderen Worten, inmitten einiger der berühmtesten Wildbeobachtungsgebiete des Kontinents! Hier oben ist die Landschaft wirklich typisch für das Delta: riesige Überschwemmungsgebiete und ausgedehnte Graslandschaften treffen auf bewaldete Enklaven und durch all das verläuft ein kompliziertes Netzwerk von Kanälen und mit Seerosen gefüllten Wasserwegen. Es ist eine der am besten verwalteten Konzessionen in der Gegend und mit nur wenigen anderen Fahrzeugen (und Menschen!) ist eine Safari in Khwai ein wahres Wildnis-Erlebnis.

14 . Tag Khwai Private Reserve - Skybeds Heute geht es weiter zu den Skybeds. Wie der Name schon sagt, sind die Skybeds kein gewöhnliches Safari-Camp. Jedes "Zimmer" ist eine dreistöckige, erhöhte Plattform, von der aus man die wildreichen Ebenen von Khwai überblickt. Charmant rustikal und doch perfekt stilvoll, findet sich im ersten Stock ein Badezimmer mit Toilette, einem Ankleidebereich und im obersten Stockwerk, ein riesiges Doppelbett, welches völlig offen zu den Sternen steht. Bei einem so spektakulären Himmel könnte man glatt vergessen, was unten passiert. Aber man muss auch den Boden gut im Auge behalten, denn die Skybeds überblicken ein geschäftiges Wasserloch. Wildhunde, Löwen, Elefanten und Hyänen kann man so nachts am Wasserloch beobachten. Abenteuer pur!

15-16 . Tag Victoria Falls Flug von Maun nach Kasane, dann Strassentransfer zur Ilala Lodge in Victoria Falls. Abends machen Sie eine Bootstour zum Sonnenuntergang auf dem Zambezi Fluss. Den nächsten Tag verbringen Sie damit, eine der wirklich grossartigen Sehenswürdigkeiten der Welt zu erkunden - die wunderschönen Victoriafälle, die bis zu 300 Fuss hoch und über eine Meile breit sind! Werden Sie Zeuge der Kraft der Natur, wenn durchschnittlich 550.000 Tonnen Wasser pro Minute in die Sambesi-Schlucht donnern.