Wandersafari Ngorongoro - Serengeti ab Arusha

Ankunft in Arusha und Transfer zu Ihrer Unterkunft. Den Rest des Tages können Sie am Pool entspannen oder den schönen Garten geniessen.

Fahrt nach Mto wa Mbu, wo Sie das geschäftige Städtchen mit seinem farbenfrohen Markt zusammen mit einem Guide zu Fuss oder per Bike erkunden können. Nach einem traditionellen Mittagessen in einem lokalen Restaurant geht die Fahrt weiter zum Ngorongoro Krater. Eine Pirschfahrt im Krater mit seiner hohen Tierdichte ist ein Highlight jeder Reise.

Ngorongoro / Serengeti (F, M, A)

Sie sind weiter zu Fuss in der geschützten «Ngorongoro Conservation Area» unterwegs und fliegen am frühen Nachmittag in die Serengeti. Ihr Camp folgt der grossen Migration und befindet sich so am bestmöglichsten Ort für Tierbeobachtungen.