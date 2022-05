Das Vumbura Plains bietet auf seinen 60'000 Hektar eine wunderbare Vielfalt an Lebensräumen und einen grossen Reichtum an Wildtieren.

Das Vumbura Plains Camp besteht aus zwei völlig separaten und unabhängigen Einheiten. Der Hauptbereich des Camps liegt auf einem erhöhten Deck und bietet einen Speiseraum und eine Bar unter mächtigen, schattigen Bäumen. Die grosszügige Lounge mit Feuerstelle lädt für gemütliche Stunden am Abend ein. In der Umgebung des Vumbura Plains Camp können Raubkatzen wie Löwen, Leoparden, Geparde aber auch Hyänen und Wildhunde oft bei der Jagd auf ihre Beute beobachtet werden. Zahlreiche Antilopenarten, Zebras, Gnus, Büffel und Giraffen sind in der Region heimisch. Elefanten sind oft am nahegelegenen Wasserlauf zu sehen. Auch die Vogelbeobachtung in diesem Gebiet des Okavango Deltas ist aussergewöhnlich gut. Das Camp bietet den Gästen zahlreiche verschiedene Aktivitäten um die reiche Tier- und Pflanzenwelt zu beobachten. Die Gäste profitieren von Tag- und Nachtpirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, Bootstouren, Ausflügen im Mokoro und Buschwanderungen. Als besonderes Erlebnis werden Heissluftballonfahrten und Helikopterrundflüge (gegen Gebühr) angeboten.