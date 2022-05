Unbekanntes Namibia ab Windhoek Stadt

1 . Tag Otavi Gebirge (ca. 420 km) In Windhoek nehmen Sie Ihr Mietauto entgegen und fahren Richtung Norden. Ihre Lodge befindet sich am Fusse der Otavi Berge. Entspannen Sie sich im Garten am Swimmingpool oder unternehmen Sie einen Spaziergang in der Region. Beim nahe gelegenen Wasserloch haben Sie die Möglichkeit, die ersten Tiere zu beobachten. Übernachtung Ohange Lodge (C), Okonjima Bush Camp (S) o.ä.

2 . Tag Kavango Region (ca. 430 km) (F) Nach dem Frühstück fahren Sie nach Grootfontein, um den Hoba Meteoriten zu besuchen. Weiterfahrt Richtung Rundu, wo Ihre nächste Unterkunft mit Blick auf den Kavango Fluss liegt. Fakultative Ausflüge bestehen aus Bootstouren und Wanderungen. Übernachtung Kaisosi River

Lodge (C), Taranga Safari Lodge (S) o.ä.

3 . Tag Zambezi Region (ca. 220 km) (F) Heute fahren Sie weiter an die Grenze des Bwabwata Nationalparks. Zahlreiche Aktivitäten warten auf Sie wie ein Besuch des tierreichen Mahango Nationalparks, romantische Bootsfahrten bei Sonnenuntergang oder die Besichtigung der Popa Fälle. Geniessen Sie die Gartenanlage oder Ihre Veranda mit Blick auf den Fluss. Übernachtungen Nunda River Lodge (C), River Dance Lodge (S) o.ä.

4 . Tag (F)

5 . Tag Bwabwata Nationalpark (ca. 250 km) (F) Sie erreichen den Bwabwata Nationalpark, welcher Heimat für hunderte Elefanten, riesige Büffelherden und über 450 Vogelarten ist. Unternehmen Sie eine Bootsfahrt auf dem Kwando Fluss oder eine Pirschfahrt um die Schönheit der Tierwelt in dieser einzigartigen Region zu beobachten. Übernachtung Namushasha River Lodge (C), Nkasa Lupala Lodge (S) o.ä.

6 . Tag Chobe Flutebene (ca. 260 km) (F) Heute fahren Sie zum Chobe Fluss. Die angrenzende Flutebene bietet exzellente Tierbeobachtung an Land und zu Wasser. Geniessen Sie den Tag in dieser zauberhaften Natur. Übernachtung Chobe River Camp (C), Nkasa Lupala Lodge (S) o.ä.

7 . Tag Chobe Nationalpark (ca. 70 km) (F) Sie überqueren die Grenze nach Botswana und erreichen den bekannten Chobe Nationalpark, welcher vor allem für die grosse Elefantenpopulation bekannt ist. Aktivitäten wie Pirschfahrten oder Bootstouren erwarten Sie. Rückgabe des Mietwagens am Flughafen von Kasane oder Katima Mulilo und anschliessend Transfer zu Ihrer Unterkunft (nicht inbegriffen). Übernachtungen Chobe Safari Lodge (C), Chobe Water Villas (S) o.ä.

8 . Tag (F)

9 . Tag Victoria Falls (F) Nach dem Frühstück werden Sie in Ihrer Unterkunft abgeholt und gelangen per Transfer zu den spektakulären Victoria Falls. Geniessen Sie dieses Naturschauspiel aus nächster Nähe. Übernachtungen Kingdom Hotel (C), The Victoria Falls Hotel (S) o.ä.

10 . Tag (F)